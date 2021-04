Trigoria: Mkhitaryan torna in gruppo

Una buona notizia da Trigoria per la Roma. Henrik Mkhitaryan ha ripreso oggi ad allenarsi con i compagni. Come riferisce su Twitter il giornalista di Sky Sport Paolo Assogna, il centrocampista armeno è regolarmente in gruppo nell'ultima seduta della settimana. Probabilmente non basterà per strappare la convocazione per il match di domani con il Bologna, ma potrebbe essere arruolabile per il match di ritorno con l'Ajax. Mkhitaryan è fuori dallo scorso marzo per una lesione al polpaccio accusata nel corso della sfida di Europa League con lo Shakhtar Donetsk.





