Tensione a Trigoria dopo il 2-2 col Sassuolo, Roma subito al lavoro verso l'Ajax. Koopmeiners: "C'è l'interesse dei giallorossi"

Il 2-2 in casa del Sassuolo lascia degli strascichi in casa Roma, da oggi al lavoro in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax in programma giovedì ad Amsterdam. A Trigoria si parla di clima teso e un confronto tra Fonseca e la squadra anche con toni accesi.

Capitolo mercato: Koopmeiners conferma l'interesse della Roma, mentre per Vlahovic, che piace anche a Milan ed Atletico Madrid, la Fiorentina chiede 40 milioni di euro. Infine, si vocifera di un interessamento del Crystal Palace per Fonseca.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI - PAU LOPEZ "FA IL POSSIBILE", CRISTANTE "FUORI POSTO" ED EL SHAARAWY È "INCONCLUDENTE"

IL ROMANISTA - HYUNDAI RINNOVO, CON QATAR È STALLO

IL GIORNALE - AGNELLI GUARDA LA JUVE CON MAX

CALCIOMERCATO ROMA, KOOPMEINERS CONFERMA L'INTERESSE DEI GIALLOROSSI: "FA PIACERE ESSERE APPREZZATI"

TRIGORIA: INDIVIDUALE PER SMALLING, MKHITARYAN, KUMBULLA E ZANIOLO

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: IL CRYSTAL PALACE PENSA A FONSECA

CALCIOMERCATO ROMA: PER VLAHOVIC CONCORRENZA DI MILAN E ATLETICO MADRID. LA FIORENTINA CHIEDE 40 MILIONI

TRIGORIA, CLIMA TESO AL 'FULVIO BERNARDINI': CONFRONTO FONSECA-SQUADRA CON TONI ACCESI

LR24