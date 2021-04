Agnelli guarda la Juve con Max

È in bilico il futuro professionale di Andrea Pirlo. Intanto ieri a Forte dei Marmi, Massimiliano Allegri ha seguito in tv il derby contro il Torino, ospite di Andrea Agnelli nella dimora versiliana, sita in via Agnelli. L'incontro aveva, forse, contorni nostalgici ma, giunti a questo punto, il presidente della Juventus si sta rendendo conto che, con la mozione degli affetti, non si possa andare avanti. Allegri potrebbe essere un commissario straordinario all'emergenza, ma Andrea Agnelli difficilmente tradirà l'amicizia con Pirlo, nonostante le lacune evidenti di gestione.

(Il Giornale - T. Damascelli)