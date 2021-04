Hyundai rinnovo, con Qatar è stallo

Mentre la Roma continua a disputare la propria stagione provando ad agganciare un posto per la prossima Champions League, la società giallorossa è a lavoro per indivudare i migliori sponsor per il prossimo anno. I Friedkin infatti stanno lavorando sulla base delle scadenze dei contratti del main sponsor Qatar e del back sponsor Hyunday. I tycoon texani starebbero lavorando per far in modo di rinnovare questi due in modo da garantire delle entrate per ammortizzare la mancanza degli introiti generati dai biglietti dei tifosi. Per quanto riguarda La Hyunday il rinnovo potrebbe essere vicino, visto che il marchio automobilistico avrebbe confermato il rinnovo in toto del parco auto a disposizione del club a Trigoria. Per quanto riguarda Qatar invece non sembra esserci la stessa positività. Il marchio non ha risposto alla proposta di rinnovo per un altro anno, ma questo sarebbe dovuto al fatto che la società sta cambiando i propri vertici e quindi servirà ancora aspettare.

(Il Romanista)