Il futuro di Paulo Fonseca non è ancora stato scritto, ma visti i risultati della Roma in campionato i Friedkin potrebbero scegliere di non confermarlo per il terzo anno consecutivo. Non è un caso dunque che dall'Inghilterra arrivini notizie relative a un possibile interesse del Crystal Palace per il tecnico portoghese. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, oltre al profilo di Fonseca si starebbero valutando anche Lampard, Dyche e Cooper.

(Daily Mail)