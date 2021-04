I VOTI DEGLI ALTRI - Pau Lopez "fa il possibile". Cristante "fuori posto". El Shaarawy "inconcludente"

LAROMA24.IT - La Roma di mister Fonseca non va oltre il pari in casa del Sassuolo e vede il treno per la prossima Champions League allontanarsi sempre più. Il 2-2 di Reggio Emilia infatti condanna i giallorossi al settimo posto in classifica, un punto sotto la Lazio a cui manca ancora la partita con il Torino. Situazione complicata per una squadra che adesso dovrà affrontare giovedì sera l'Ajax in Europa League. Pochi i giocatori che si sono salvati ieri pomeriggio, Pau Lopez fa il possibile ma viene trafitto due volte. In difesa Cristante non trova la quadratura e fatica molto. Pellegrini realizza un gol su rigore ma poi sparisce dal campo, così come El Shaarawy che non riesce a lasciare alcun segno.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 6,5

Karsdorp 5,5

Cristante 4,7

Mancini 5,5

Bruno Peres 5,9

Pellegrini 6

Diawara 5,1

Spinazzola 6

Carles Perez 5,8

El Shaarawy 4,8

Borja Mayoral 5

Veretout 5,8

Dzeko sv

Fonseca 5

