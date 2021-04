Calciomercato Roma: per Vlahovic concorrenza di Milan e Atletico Madrid, la Fiorentina chiede 40 milioni

La Roma non molla Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina resta tra i primi obiettivi del club giallorosso per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Con il rinnovo di contratto in standby, la Fiorentina non è ancora entrata nell'ordine delle idee di cederlo se non per offerte importanti. La base di partenza è di 40 milioni, troppi per le casse di Trigoria anche se non sono escluse possibili contropartite gradite ai vioa. Oltretutto la concorrenza è ampia. Vlahovic infatti è seguito anche dal Milan e dall'Atletico Madrid, che si è attivato con i suoi agenti

(calciomercato.com)

