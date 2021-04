Trigoria: individuale per Mkhitaryan, Smalling, Kumbulla e Zaniolo

Archiviato il pareggio contro il Sassuolo, questa mattina, nella domenica pasquale, la Roma è già scesa in campo a Trigoria. In vista, infatti, c'è l'ormai decisivo appuntamento contro l'Ajax di giovedì. Nella seduta odierna consueta divisione del gruppo, tra chi ha giocato ieri e chi no. Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo hanno lavorato individualmente.