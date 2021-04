Roma, il sogno europeo continua. Paura per Smalling: rapinato in casa. Mercato, Pinto incontra l'agente di Vlahovic

Il giorno dopo l'euforia non si è ancora spenta. La Roma ieri ha conquistato il pass per le semfinali di Europa League e giocoforza tutte le attenzioni sono focalizzate alla doppia sfida con il Manchester United (il primo round tra 13 giorni, giovedì 29). A Trigoria giornata di riposo, si sono visti solo gli indisponibili. Fa comprensibilimente eccezione Chris Smalling, reduce da una notte di paura. Il difensore inglese ha subito una rapina in casa da parte di 3 malviventi, che si sono introdotti nella sua abitazione sull'Appia.

Mosse di mercato: se per la porta non perde quota l'idea Musso, per l'attacco si punta Vlahovic. È di oggi la notizia di un incontro interlocutorio tra Tiago Pinto e l'agente dell'attaccante della Fiorentina. Bruno Peres ai saluti e con le valigie pronte: si trasferirà in Turchia.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - ROMA, IL SOGNO CONTINUA

CALCIOMERCATO ROMA: L'INTER PENSA A FLORENZI

IL TEMPO - BRUNO PERES SALUTA E VA AL TRABZONSPOR

LA REPUBBLICA - IL VALZER DEI PORTIERI: MUSSO IN GIALLOROSSO

PAURA PER SMALLING: IL DIFENSORE RAPINATO IN CASA DA TRE UOMINI ARMATI

I VOTI DEGLI ALTRI - DZEKO '30 E LODE', DIAWARA 'DÀ SOSTANZA E COMBATTE'

TWITTER, 'PACE FATTA' TRA PELLEGRINI E VILLAR

POST MATCH - COME CRISTANTE COMANDA

IN THE BOX - SPIAZZA

RANKING UEFA: ROMA 14ESIMA, AGGANCIO AL TOTTENHAM

TRIGORIA: INFORTUNATI AL LAVORO ANCHE NEL GIORNO LIBERO, OUT SOLO SMALLING

CALCIOMERCATO ROMA: TIAGO PINTO INCONTRA L'AGENTE DI VLAHOVIC

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

TWITTER, SFOTTÒ SOCIAL TRA ROMA E LAZIO: 'LIKE' DEL PROFILO DEL CLUB GIALLOROSSO AGLI AUGURI A PAOLO NEGRO

LR24