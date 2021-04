MATTIOLI: "Fonseca va rivalutato dai tifosi" - BALZANI: "Roma con cuore e grinta, ma la squadra di ieri non basta a battere lo United"

La Roma conquista le semifinali di Europa League e, secondo Mario Mattioli, "Fonseca va rivalutato dai tifosi". "In questo momento il portoghese è solo con la squadra", dice Luigi Ferrajolo. "La Roma ci ha messo il cuore, la grinta, per raggiungere un obiettivo importante. La squadra di ieri non basta a battere il Manchester", il pensiero di Francesco Balzani.

Per Augusto Ciardi "Santon a bordocampo è il simbolo delle difficoltà con cui si è dovuto scontrare Fonseca in queste due stagioni alla Roma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma merita un 8 in pagella per la qualificazione, ma un 6,5 per le prestazioni di andata e ritorno. Fonseca va rivalutato dai tifosi, perché sta facendo bene eppure sta sul filo da inizio stagione. Bene Dzeko ma anche Diawara che è stato molto importante anche senza stare in evidenza (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dopo le parole di ieri non credo che Fonseca sarà l'allenatore della Roma la prossima stagione, ma la squadra è totalmente con lui (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ieri la Roma, tolti gli errori del portiere, non ha mai rischiato. Ci stava una strategia più conservativa. Il problema di questa squadra è che i più forti sono in condizione precaria, come Veretout e Mkhitaryan. Nel contesto della storia della Roma questa semifinale ha un valore enorme. Anche in campionato credo che il cammino sia stato dignitoso (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se anche dovessero recuperare Smalling e Kumbulla, non sono così certo che ad Old Trafford non giocherebbe Cristante dietro (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il problema più grave della Roma è che in difesa vengono commessi sempre uno o due errori, li fanno tutti, Mancini, Ibanez o Pau Lopez. Fonseca? Non credo che la società cambi idea sul suo conto solo perché è arrivato in semifinale (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Santon a bordo campo che aspetta di entrare in campo nei minuti decisivi di un quarto di finale europeo, è il simbolo delle difficoltà con cui si è dovuto scontrare Fonseca in queste due stagioni alla Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Fonseca? Sa perfettamente che a fine stagione andrà via, e le parole di ieri confermano la sua signorilità. In questi mesi non ha mai avuto una parola di conforto da parte dei Friedkin, sia nei momenti belli che in quelli brutti. La verità è che la proprietà sta cercando altri allenatori. In questo momento il portoghese è solo con la squadra (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se dobbiamo fare un’analisi tecnica, la partita di ieri è stata molto brutta e interpretata male all’inizio. Però ci ha messo il cuore, la grinta, per raggiungere un obiettivo importante. Questo deve far capire a questi giocatori che ai tifosi della Roma basta molto poco ora, come avere questo atteggiamento anche in una brutta partita. La squadra di ieri non basta a battere il Manchester (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per Florenzi, dall’Inter prenderei uno dei centrocampisti che gli avanza. Anche se mi è sempre piaciuto, il prossimo anno tra lui e Karsdorp non sono così sicuro che giocherebbe l’esterno ora al Psg (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)