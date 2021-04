I VOTI DEGLI ALTRI - Dzeko '30 e lode', Diawara 'dà sostanza e combatte', Calafiori 'discesa di potenza'

Seconda semifinale europea in 3 anni per la Roma, che dopo l'1-2 dell'andata, pareggia all'Olimpico contro l'Ajax e raggiunge lo United. Decisivo per i giallorossi un gol di Edin Dzeko: "Prima apre il campo a Pelle, poi manda in rete (annullata) Veretout nella partenza sprint della Roma, confermando le sue doti da regista offensivo. Quando l'uscita dal basso si fa complessa, la soluzione lunga per Edin diventa la più affidabile e per mezzora nel gioco aereo la prende (e tiene) sempre lui. Ma è la sua zampata, la 30ª europea, a essere decisiva e a valere una (altra) semifinale. 30 e lode. (Il Romanista)

Gara di sostanza anche per Amadou Diawara: "Batti ribatti in mezzo al campo si gioca a Ping Pong. Dà sostanza e combatte. Salva un gol, è sempre lucido nella gestione della palla" (Il Messaggero). Ancora sugli scudi in Europa Riccardo Calafiori, decisivo nell'azione che ha portato al gol del bosniaco: "Sulle spalle l’arduo compito di sostituire Spinazzola, gioca concentrato pensando a non sbagliare, di fronte al funambolo Antony. Ma appena trova il varco si inventa la giocata che cambia la partita: discesa di potenza, finta, cambio di piede e cross per Dzeko. Poi lo fermano ancora i muscoli" (Il Tempo). Bene anche Lorenzo Pellegrini: "Prova a incidere e a costruire in verticale, a volte ci riesce a vole meno. Ma corre e aiuta in difesa" (La Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 5,5

Mancini 6,28

Cristante 6,07

Ibanez 6,28

Karsdorp 6,14

Veretout 6,21

Diawara 6,71

Calafiori 6,36

Pellegrini 6,64

Mkhitaryan 6,07

Dzeko 7,25

Villar 6,16

Pedro NG

Mayoral 6,5

Fonseca 6,64

