LR24 (AUGUSTO CIARDI) - La Roma spiazza chi la considera poco come entità. Disorienta chi non le riconosce l'autorevolezza e la tratta con irriverenza. La Roma spiazza perché dai quarti in poi non rappresenta l'Italia nelle coppe, ma è l'unica d'Italia a giocare nelle coppe. Che è ben diverso. Soltanto la Roma nei quarti di finale. Soltanto la Roma in semifinale. Contro un gigante che avrà ogni favore del pronostico dalla sua parte. Persino quello dello stadio, per quanto vuoto. Perché l'Old Trafford senza spettatori batte l'Olimpico. Coi tifosi no, perché Manchester non è Liverpool.

La Roma spiazza e sorprende, perché le solite domande in canna per il post partita a stento vengono modificate in corsa dopo l'inaspettato risultato. D'altronde ci si aspettava Ibrahimovic che dalla Svezia classe in penisola per rappresentare la Nazione. Invece Ibra tra finti autostop per Sanremo, e vere incursioni nei ristoranti chiusi, da due mesi fa parlare di sé per altre ragioni e non ha trascinato l'italico Milan. Idem tutti gli altri autarchici sodalizi che uno a uno hanno ceduto il passo agli audaci stranieri. Rimane la Roma. Che spiazza.

Sapere se rimarranno Fonseca e Dzeko, tornerà a essere interessante dopo il ritorno della semifinale con lo United anche se, soprattutto per l'allenatore, sembra il segreto di pulcinella. È pronto Allegri, ha firmato. Anzi no, ha declinato. Fa niente, sarebbe bastato chiunque per arrivare in semifinale, pensano in molti. Già, quale allenatore non sarebbe in grado di passare un turno così difficile senza Zaniolo, Smalling, Spinazzola, con Veretout e Mkhitaryan al trenta percento, con un ragazzino a sinistra che ha ancora la salute muscolare cagionevole, con Cristante in difesa e con Santon pronto a entrare nella fase più bollente del match. Fatti la nomina e fregatene.

Fonseca troverebbe detrattori anche se alzasse la coppa a Danzica. Ma va bene così. La Roma continuerà a iscriversi al campionato, lui troverà un'altra panchina. Dopotutto, un allenatore semifinalista in Europa qualche offerta la riceverà. I suoi familiari non patiranno la fame. 9 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta. La Roma in Europa League è una macchina affidabile. E questo spiazza, perché molti erano pronti a mandare il carro attrezzi: fosse finita contro l'Ajax, avrebbero invocato il traghettatore. E peccato che Ranieri non sia disponibile.

La Roma spiazza, e mo come la mettiamo? Come parlarne? Menomale che il calciomercato è alle porte, pure quello degli allenatori. Il campo, quello europeo, diventa un optional. Ci fosse stata ancora un'Atalanta, avrebbero prodotto una serie su Netflix per la cavalcata del Gasp. Invece è rimasta la Roma, frega poco. D'altronde, per chi vuole sempre avere ragione, l'Ajax rispetto a due anni fa vale la metà della metà. E a pensarci bene, per portarci avanti col lavoro, pure lo United di oggi è meno rispetto a quello di George Best.

In the box - @augustociardi75