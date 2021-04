Calciomercato Roma: incontro interlocutorio tra Tiago Pinto e gli agenti di Vlahovic

Continua a circolare in ottica Roma il profilo di Dusan Vlahovic per l'attacco, con il futuro di Edin Dzeko in bilico. Stando alle indiscrezioni del portale di calciomercato, nei giorni scorsi c'è stato un incontro interlocutorio tra il General Manager giallorosso Tiago Pinto e gli agenti dell'attaccante classe 2000, che non ha ancora trovato con la Fiorentina un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

Il club viola - che ha rifiutato un'offerta del Lipsia di 25 milioni di euro - chiede 40 milioni. Il serbo, invece, vuole 2,5 milioni di euro per un quinquennale più una commissione superiore al milione. Oltre ai giallorossi, in Italia piace a Milan e Juventus.

