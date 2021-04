Calciomercato: l'Inter pensa a Florenzi

Obiettivo Alessandro Florenzi per l'Inter, da sempre un pallino di Antonio Conte. Per ora, però, necessariamente in maniera timida. Il motivo è chiaro: il pallino, per quanto riguarda il futuro del giocatore, è nelle mani del Psg, che ha un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Ma al momento non ci sono segnali che il club francese voglia effettivamente esercitare l’opzione. Il club e Conte sono molto attenti all’evoluzione dell’affare. Un paio di telefonate sarebbero già partite, per capire lo stato dell’arte e sondare il terreno. Florenzi ha un contratto in scadenza nel 2023 con la Roma, il prezzo del cartellino non potrebbe certo allontanarsi troppo da quei 9 milioni fissati col Psg. E il nome ad Appiano metterebbe d’accordo tutti.

(gasport)