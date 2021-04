Emergenza con il Sassuolo, si punta a recuperare almeno Veretout. Tamponi negativi per i nazionali rientrati a Trigoria. Villar: «Roma scelta giusta, anno incredibile»

48 ore al ritorno in campo e per in casa Roma la situazione infortunati non vede miglioramenti. Anche oggi lavoro a parte e di conseguenza chance ridotte per rivedere in campo Smalling, Mkhitaryan e Cristante. Si punta a recuperare almeno Jordan Veretout, che potrebbe rientrare in gruppo domani per sperare nella convocazione per domenica.

Sospiro di sollievo però per Pellegrini, Spinazzola, Mancini ed El Shaarawy. Dopo i casi di Covid in nazionale tampone negativo per tutti, anche per Dzeko (rientrato alla base anche lui dopo gli impegni con la Bosnia). Farà senz'altro discutere la decisione del Sassuolo, che sceglie deliberatamente di escludere gli azzurri Locatelli e Ferrari per il match di sabato, senza aspettare gli esiti dei tamponi. Dalla settimana di impegni internazionali è tornato carico Gonzalo Villar, che in un'intervista ha parlato in ottimi termini del suo anno in giallorosso. Nuovo 'acquisto' intanto nei ranghi della dirigenza giallorossa: entra nell'organigramma del club Paolo Monguzzi, ex di Milan ed Inter, che sarà alle dirette dipendenze del direttore commerciale Giorgio Brambilla.

Dall'Argentina rilanciano le voci di club interessati a Pastore, stavolta è il turno del Talleres. Sul fronte stadio tramonto definitivo dell'opzione Tor di Valle: trapela una lettera del club a Eurnova di una settimana fa, nella quale il club sottolinea di non avere alcun accordo con Vitek.

