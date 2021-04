DI GIOVAMBATTISTA: "Dzeko dell'ultimo periodo non può giocare con l'Ajax" - BALZANI: "Sarri allenatore della Roma, a meno che Allegri non chiami"

Giunta al termine la sosta per la Nazionali, le discussioni lungo le frequenze radiofoniche si concentrano, oltre che sulla questione allenatore, sull'impegno contro il Sassuolo in campionato. "Se Dzeko è quello dell'ultimo periodo non può giocare con l'Ajax, lo metterei più contro il Sassuolo", dice Francesco Di Giovambattista. "L'ostacolo in vista di sabato può essere la condizione fisica dopo la pausa", è invece il pensiero di Tony Damascelli.

Secondo Francesco Balzani "a meno che Allegri domani non alzi il telefono, sarà Sarri l'allenatore della Roma".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Il Sassuolo non avrà molte motivazioni, anche se la Roma deve stare attenta. I giallorossi hanno giocatori che hanno tirato la carretta ma che ora sono infortunati o non stanno bene come Dzeko. La Roma deve vincere per tentare di rimettersi in linea in campionato e sperare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve scegliere tra campionato ed Europa League. Dzeko? È uscito massacrato dalla lite con Fonseca e la Roma ha subìto un danno enorme da quella questione (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se Dzeko è quello dell'ultimo periodo non può giocare con l'Ajax, lo metterei più contro il Sassuolo (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

A meno che Allegri domani non alzi il telefono, credo che sarà Sarri l'allenatore della Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

A differenza di altri allenatori, a Sarri devi fare campagne acquisti mirate. Se il suo arrivo comportasse l’approdo di un paio giocatori di livello esplosi con lui, uno sarebbe più convinto. Tipo Zielinski o Dybala. Se qualcuno dovesse vendere Zaniolo a 30 milioni, andrebbe internato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ieri guardando la Nazionale ho notato che i giocatori più stanchi erano quelli della Roma, El Shaarawy e Pellegrini su tutti (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'ostacolo in vista di sabato può essere la condizione fisica dopo la pausa. Il Sassuolo è squadra bella ma poco solida (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)