Calciomercato Roma, dall'Argentina: interesse del Talleres per Pastore, trattativa difficile

Arrivano dall'Argentina altri rumors di mercato su Javier Pastore. Secondo il canale sportivo, l'interesse del Talleres per il fantasista giallorosso è reale ma la trattativa per riportarlo in patria è molto difficile, definita "improbabile" quest'anno. Il presidente del club, Andrés Fassi, da tempo "tratta" con il giocatore per "analizzare" il suo ritorno. La Roma, però, non lo lascerà partire in prestito.

La situazione non è semplice e, inoltre, ci sono stati sondaggi anche dall'Inghilterra e dalla MLS per Pastore, come già circolato nei giorni scorsi. Secondo le indiscrezioni, la direzione del club continuerà i colloqui direttamente con l'ex Psg sapendo che "ad un certo punto tornerà a Cordoba", ma quel giorno sembra ad oggi molto lontano.

(tycsports.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE