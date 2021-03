Javier Pastore verso l'MLS? È l'indiscrezione circolata nella rassegna stampa odierna, con Dallas e Atlanta interessate all'argentino. Come riferisce il giornalista Flavio Maria Tassotti sulle frequenze dell'emittente radiofonica, da Dallas arrivano smentite su un possibile interesse per il Flaco. "No comment" dall'Atlanta United, club allenato dall'ex giallorosso Gabriel Heinze.

(Tele Radio Stereo)