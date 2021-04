United per Zaniolo

La luce in fondo al tunnel è vicina per Nicolò Zaniolo. E il sole potrebbe assumere le sembianze del Manchester United, che sta sondando il terreno per provare a piazzare il colpo estivo. I Red Devils lo prenderebbero intorno ai 30 milioni, una cifra di molto inferiore rispetto a quella che potrebbe avere tra un anno. Tiago Pinto però è pronto a respingere tutte le offerte (c'è anche il Chelsea), forte della volontà dei Firedkin di rendere Zaniolo uno dei simboli della nuova Roma. Il club giallorosso, in questo periodo difficile, non lo ha mai lasciato solo, assecondando ogni sua richiesta: dal cambio del chirurgo alla dieta personalizzata. Non solo, perchè la società studia anche una formula per il rinnovo. Intanto dopo Pasqua comincerà ad allenarsi con la Primavera, rientro in campo a cavallo tra fine aprile e inizio maggio.

(Il Messaggero)