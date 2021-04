Fonseca, emergenza totale: Smalling verso il no, Veretout nì

La sfida di sabato prossimo con il Sassuolo rappresenta quasi il punto di non ritorno per le ambizioni della Roma. Bisogna vincere, per continuare a poter sperare di arrivare quarti al traguardo e, di conseguenza, agganciare anche la prossima Champions League. Ma la situazione per Fonseca è difficilissima. Otre alle assenze certe di Ibanez (squalifica) e Kumbulla (distorsione al ginocchio destro con lesione del menisco esterno) si sta per concretizzare anche quella di Smalling, che anche ieri ha lavorato a parte e che sembra non aver ancora risolto il problema alla coscia sinistra. Senza di lui gli unici difensori a disposizione sono Mancini (ieri titolare con la Nazionale in Lituania) e Fazio. E poi c’è la questione Veretout per il centrocampo. Il francese potrebbe essere convocato, magari stringere anche i denti e provare ad esserci. Ma è chiaramente un altro giocatore mezzo mezzo, come si dice in gergo. A centrocampo mancherà anche Villar (squalificato), con Pellegrini dovrà essere inevitabilmente arretrato in mediana. In nazionale c’era un po’ di allarme per una botta al ginocchio, ma alla fine Lorenzo ha giocato...

(gasport)