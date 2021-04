Sassuolo, Locatelli e Ferrari out con la Roma. Il club: «Stop precauzionale anche se negativi al Covid»

Il Sassuolo rinuncerà ai giocatori reduci dall'impegno con la Nazionale per il match di sabato con la Roma. In seguito alla positività al Coronavirus di Bonucci e di 4 componenti dello staff tecnico della Nazionale, il club neroverde ha annunciato che i propri giocatori impegnati fino a ieri con l'Italia non prenderanno parte al match di domenica. Si tratta nello specifico di Manuel Locatelli e Gian Marco Ferrari. Della spedizione azzurra facevano parte anche Francesco Caputo e Domenico Berardi, rientrati alla base la scorsa settimana a causa di problemi fisici.

"A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia - la nota ufficiale - , il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile". Proprio oggi è l'annuncio della positività di Kaan Ayhan, contagiato mentre era in ritiro con la Nazionale turca.

(sassuolocalcio.it)

