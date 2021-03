Villar: "Roma squadra d'élite". Mayoral e Veretout verso la permanenza, per la panchina spunta Amorim

In piena pausa per le nazionali, torna a far parlare di sè Gonzalo Villar, fresco peraltro di un gol con la Spagna under 21: "La Roma è un club d'élite che viene poco considerato", alcune delle dichiarazioni del centrocampista spagnolo.

Ha rilasciato una breve intervista anche l'agente di Borja Mayoral, che si è espresso anche sulla permanenza in giallorosso del suo assistito - "Resta alla Roma, o almeno speriamo..." -, mentre il procuratore di Veretout chiude ad un futuro al Napoli: "Impossibile".

Se per la panchina spunta il nome di Amorim, fa notizia un retroscena su Tiago Pinto, che secondo alcune fonti avrebbe reso vano un incontro di ottobre tra i Friedkin e Allegri.

Torna a parlare della sua vecchia squadra anche James Pallotta - "Gli interessi personali ostacolano il bene della Roma" -, mentre sul mercato torna a circolare il nome di Gouiri del Nizza.

