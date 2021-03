Trigoria: 3 giorni di riposo alla squadra. Lunedì la ripresa degli allenamenti

Weekend di relax, per quanto possibile viste le restrizioni governative, per calciatori e staff della Roma. Dopo l'allenamento odierno, infatti, Fonseca ha concesso 3 giorni di riposo alla squadra che tornerà ad allenarsi lunedì, quando la pausa per le Nazionali sarà agli sgoccioli e all'orizzonte ci sarà la trasferta in casa del Sassuolo in programma sabato 3 aprile alle 15.

Anche oggi, lavoro a parte per Smalling, Mkhitaryan, Veretout e Zaniolo. Terapie e programma personalizzato per Cristante.