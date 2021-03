Calciomercato Roma: per la panchina spunta anche Amorim

Ad Allegri, Sarri, Nagelsmann, Juric e Conceiçao, si aggiunge anche Ruben Amorim tra i profili circolati per la panchina della Roma con Paulo Fonseca che, secondo le cronache, sembra sempre più in bilico.

Come scrive il quotidiano nell'edizione odierna, Amorim è un tecnico molto apprezzato: portoghese classe 1985, ex centrocampista di Benfica e Braga, attualmente guida lo Sporting Lisbona verso la conquista del campionato portoghese. Amorim ha iniziato la carriera da allenatore nell'estate del 2018 al Casa Pia, per poi passare al Braga B, quindi al Braga e infine dal 5 marzo 2020 è il tecnico dello Sporting.

(Il Messaggero)