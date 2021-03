Roma, panca scoperta

Tempo di riflessioni in casa Roma, dove la panchina di Fonseca sembra essere sempre più in bilico. Il tecnico portoghese potrebbe rinnovare automaticamente il proprio contratto in caso di accesso alla prossima Champions League, ma i Friedkin potrebbero aver già iniziato a muoversi essendo ormai arrivati al mese di aprile. In questo senso, coadiuvati anche dal general manager Tiago Pinto, si starebbero valutando profili ideali per un progetto a medio-lungo termine. Allegri è il sogno, ma pensare che il tecnico possa sbarcare nella Capitale per costruire un progetto con giovani in prospettiva sembra essere difficile. Diverso il discorso di Sarri, che invece è molto più propenso a questo tipo di lavoro. Tiago Pinto spingerà fino all'ultimo per la conferma di Fonseca, ma sul tavolo ci sono anche i nomi di Conceiçao del Porto, che ha da poco eliminato la Juve in Champions ma che fa storcere il naso in quanto ex laziale, e di Amorim, tecnico dello Sporting Lisbona che sta per vincere il titolo nazionale dopo vent'anni. Non sembra tramontare l'idea Nagelsmann, che però ha un contratto fino al 2023 con il club tedesco a cui i Friedkin cercano di ispirarsi.

(Il Messaggero)