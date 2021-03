La Roma risponde al Comune e rilancia

La Roma continua a lavorare sul fronte della società per dotarsi di uno stadio di proprietà. Il Ceo Guido Fienga ha inviato lunedì due lettere al Comune di risposta alle sollecitazioni arrivate dall'amministrazione capitalina dopo aver rinunciato al progetto di Tor di Valle. L'amministratore giallorosso ha ribadito la volontà della società di non riprendere in considerazione l'uso di quei terreni e del vecchio progetto dello stadio soprattutto. In aggiunta però sarebbe stata rilanciata la richiesta di trattare con il Comune per l'individuzione di un nuovo luogo in cui iniziare a progettare lo stadio.

(Il Romanista)