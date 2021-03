FOCOLARI: "La Roma va ricostruita" - BALZANI: "Conceiçao? Mi tengo Fonseca a quel punto" - DAMASCELLI: "Non ho ben capito cosa faccia Pinto"

Oltre alla questione allenatore, lungo le frequenze radiofoniche si discute anche della rosa della Roma. Secondo Furio Focolari "la Roma va ricostruita senza guardare in faccia nessuno". "Deluso fino a questo momento", dice Tony Damascelli che aggiunge: "Io non ho ben capito cosa faccia Tiago Pinto".

"Conceiçao? Mi tengo Fonseca a quel punto. Su quali basi Conceiçao è un bravo tecnico, perché ha battuto la Juve?", sostiene Francesco Balzani.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Bisognerà capire bene la volontà in primis del tecnico che ci sarà il prossimo anno. La Roma dovrà fare scelte ben definite. Servirebbe un gran portiere, un centravanti che sostituisca Dzeko e scegliere cosa fare dei vari senatori e dei giovani che devono esplodere. I Friedkin avranno da fare e dovranno capire se ridimensionare la squadra, e questo dipenderà dal piazzamento alla fine del campionato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

È chiaro che se Fonseca al termine della stagione non si qualificherà per la Champions non avrà ottenuto grandi risultati in questi due anni e sarà normale che venga allontanato. La Roma va ricostruita senza guardare in faccia nessuno. Tenere i giocatori su cui puntare e capire dove operare sul mercato. Deve arrivare un portiere, in difesa salverei solo Mancini e Smalling, a centrocampo hai Veretout e Villar, davanti Pellegrini e Mkhitaryan poi non salvo più nessuno di questa squadra. Per gli altri giocatori dovrai trovare equilibrio, la Roma non può andare avanti con calciatori che non siano certezze (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il software è la personificazione della scelta fredda e asettica, nel calcio non si può fare. Devi conoscere le storie dei club e dei personaggi, non ci si può affidare solo ai dati. A parità tecnica è sempre meglio prendere un italiano, conosce già il campionato e tutte le sue dinamiche (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma mi ha deluso fino a questo momento. Io non ho ben capito cosa faccia Tiago Pinto. La Roma ha un potenziale enorme, con una nuova proprietà stabile. Molto però del futuro giallorosso dipenderà dalla scelta dell’allenatore. L’investimento del tecnico, che sarà il gestore dell’area sportiva, sarà fondamentale per caprie quale sarà il futuro della squadra (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha bisogno di un portiere e di un centravanti. Per il resto in difesa la Roma dovrà lavorare, visto che ci sono molti giovani come Ibanez e Kumbulla che possono crescere. Aggiungere due buoni giocatori a questa squadra proietterebbe i giallorossi anche al secondo posto per me. La Roma ha perso troppi punti per colpa di errori degli estremi difensori fino a questo momento (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Allenatore? Tutti vorrebbero Allegri, bene. Io sono Allegri e vengo a parlare con i Friedkin e chiedo: chi è il centravanti del prossimo anno? Per lui Icardi è il minimo, ma il minimo eh. Come vice ad Allegri deve prendere Scamacca come minimo. Chi lo sceglie l’allenatore? Se per prendere un allenatore in Italia dobbiamo stare dietro al database è finita. I primi a pugnalare Totti stavano dentro Trigoria, con pugnalate forti e alle spalle: da gente a cui lui ha fatto favori e che ha fatto arricchire. Anche ultimamente ho letto ‘Spalletti non ha cacciato Totti, è lui che è andato via’. Bugie. Garanzie sulla Roma del prossimo anno? Se prendi Allegri, la garanzia è Allegri. I contatti con Allegri ci sono stati anche l’anno scorso, solo che lui pensava all’Inter. Possibilità di vederlo a Roma? Poche, perché lui sta aspettando soprattutto le altre italiane, quindi rischi di rimanere con il cerino in mano. Roma a lui andrebbe benissimo, ma se si libera Milano o Torino è difficile convincerlo a venire a Roma, a meno che tu non abbia un super progetto (UGO TRANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)