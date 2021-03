È prevista per la giornata di domani l'udienza per il caso tamponi che ha coinvolto la Lazio. Come scrive il quotidiano oggi in edicola, la Procura FIGC potrebbe chiedere almeno 6 punti di penalizzazione in classifica al club biancoceleste oltre che l'inibizione del presidente Claudio Lotito. La tesi difensiva della Lazio si baserà sul fatto che il protocollo anti-Covid, che secondo la Procura la Lazio non ha rispettato, non sia stato approvato dal Coni.

(Il Messaggero)