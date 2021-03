Amine Gouiri, attaccante francese classe 2000 cresciuto nel Lione e ora al Nizza, sta vivendo la sua prima stagione importante con 12 reti in Ligue1, oltre alle 4 in Europa League, in 34 presenze complessive. Prelevato dal Nizza per 7 milioni, oltre al 15% della futura rivendita, la punta di origini algerine è ora nel mirino di Roma, voluto da Tiago Pinto, e Juventus.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE