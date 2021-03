Pronto il rinnovo di contratto per Veretout. Villar: "Elogi? Non ci penso". Mercato, piacciono Nuno Tavares e Dimarco

La Roma si gode alcuni giorni di meritato riposo donati da Fonseca alla squadra. Tutti i giocatori che non sono stati convocati con le proprie Nazionali non si presenteranno a Trigoria prima di lunedì mattina, dove i giallorossi inizieranno a preparare la gara contro il Sassuolo di sabato 3 aprile. Intanto però si lavora fuori dal campo per il rinnovo di Veretout, che stando alle ultime informazioni potrebbe essere formalizzato già a partire dalle prossime settimane. Per quanto riguarda il mercato in entrata invece il general manager Tiago Pinto avrebbe messo nel mirino due giovani per la fascia sinistra: Federico Dimarco dell'Inter e Nuno Tavares del Benfica.

