Veretout, niente Napoli: rinnovo con la Roma. Quanto guadagnerà

Jordan Veretout non ha dubbi, vuole restare alla Roma. L'agente Giuffredi ha incontrato Tiago Pinto un mese fa. Nel corso del colloquio avvenuto a Trigoria è emersa la volontà comune di andare avanti insieme. L’incontro è stato aggiornato ad aprile, quando si parlerà del prolungamento del contratto del centrocampista francese. Attualmente guadagna circa 2,5 milioni all’anno di euro più bonus, con la possibilità di un aumento (un milione in più) in caso di qualificazione della Roma alla prossima Champions League, che finora non ha riscosso. Il contratto in vigore scade nel 2024, ma verrà rinegoziato e prolungato fino al 2025. Il nuovo ingaggio, bonus compresi, raggiungerà 4 milioni a stagione.

(corsport)