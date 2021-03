Calciomercato Roma: offerto Marega del Porto

La sessione di calciomercato è ancora lontana ma gli addetti ai lavori si stanno già muovendo. Tra i possibili rinforzi per l'attacco della Roma spunta una vecchia conoscenza. Si tratta di Moussa Marega, attaccante maliano del Porto. Come riferisce il giornalista Nicolò Schira su Twitter, nei giorni scorsi il suo agente lo ha offerto al club giallorosso. Marega è in scadenza di contratto il prossimo giugno e il club portoghese recentemente gli ha proposto il rinnovo fino al 2023, non trovando però la risposta positiva. Il giocatore è in trattativa anche con il Fenerbahce.





#Porto have offered to Moussa #Marega a new contract until 2023, but they have not reached an agreement yet. #Fenerbahce are also interested and are in talks to sign the striker as a free agent in summer. His agent offered him to #ASRoma in the last days. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 26, 2021