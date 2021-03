Nazionale, Spinazzola: «Alla Roma porterei Chiellini, Bonucci e Acerbi»

"Roma unica italiana avanti in Europa? Quest’anno è un caso, ma ci sta perché in Europa sono tutti forti". Così Leonardo Spinazzola, esterno della Roma e della Nazionale, intervenuto in conferenza stampa da Parma all’indomani della vittoria contro l’Irlanda del Nord nelle Qualificazioni Mondiali.

Sulle differenze tra la difesa della Roma e quella della Nazionale, ha aggiunto: “Alla Roma siamo una squadra giovane, con una difesa giovane e ci sta sbagliare. Fa parte del percorso di crescita. Qui in Nazionale ci sono Chiellini, Bonucci e Acerbi. Porterei loro tre”.

Spinazzola è tornato poi sul successo di ieri sera degli azzurri contro l'Irlanda del Nord: "E' stata una vittoria importante, sapevamo che avrebbero messo tutte palle alte. siamo stati bravi a fare il nostro calcio, ora pensiamo a Bulgaria e Lituania, poi testa all'Europeo. Ci confronteremo con squadre che sono alla nostra portata"