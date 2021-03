Voci di addio del Ceo Fienga. C’è l’ipotesi Gandini

Le voci in questi giorni si susseguono, rimbalzando dalla Lega di Milano fino al Viale Tolstoj all’Eur e naturalmente a Trigoria. Il soggetto è l’amministratore delegato Guido Fienga, il cui rapporto con la Roma potrebbe interrompersi alla fine di questa stagione, una volta chiuso il bilancio stagionale e probabilmente quando la ricapitalizzazione da 210 milioni sarà completata (in anticipo). Questo nonostante l’ultimo Cda abbia dato il via libera a un nuovo contratto biennale per il dirigente. Si dice che la famiglia Friedkin sia già alla ricerca di un nuovo sostituto in Italia e all’estero. In passato è stato sondato anche l’ex a.d. Umberto Gandini, ora alla Lega Basket.

(gasport)