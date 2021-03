Calciomercato Roma: per la fascia sinistra idee Nuno Tavares e Dimarco

Cercare un vice Spinazzola e ragionare sul futuro di Calafiori, che potrebbe partire in prestito per fare esperienza. Per il futuro la Roma interverrà sulla fascia sinistra. Un nome che piace molto è quello di Nuno Tavares del Benfica, già seguito in passato dai giallorossi e vecchia conoscenza del gm Tiago Pinto.

Si guarda però anche al mercato italiano e in tal senso si parla anche di Federico Dimarco, in forza al Verona. Dimarco è ancora di proprietà dell'Inter, ma il club gialloblu potrebbe riscattarlo a titolo definitivo per 10 milioni. Particolare non di poco conto: il suo agente è Beppe Riso, lo stesso di Mancini e Cristante, che nei giorni scorsi è stato a Trigoria per un colloquio con Pinto.

