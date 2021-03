PRUZZO: "Non capisco che ruolo abbia Tiago Pinto" - BALZANI: "Gandini? Andò via proprio per le troppe correnti..."

Le voci della rassegna stampa spaziano dal futuro della panchina romanista a possibili cambiamenti dirigenziali con l'ipotesi d'addio di Guido Fienga. Su Tiago Pinto, Roberto Pruzzo si esprime così: "Sinceramente ancora non capisco che ruolo abbia nella Roma". "Bilanci e consuntivi sul suo lavoro mi sembrano molto prematuri" risponde Marco Juric. "Le correnti nella Roma ci sono sempre state: prima non si raccontava, oggi si scrive" racconta Andrea Pugliese.

Massimo Ascolto

Florenzi sta avendo una crescita altissima, ci sono giocatori che maturano col corso del tempo. Che errore della Roma lasciarlo andare via. Europa League? Sarebbe più facile provare ad arrivare quarti in campionato (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5 Mattino - Sport e News)

Tiago Pinto? Sinceramente ancora non capisco che ruolo ha nella Roma. Sicuramente il suo obiettivo dovrà essere ringiovanire la rosa, è questo il momento giusto. La Roma ha troppi giocatori che costano un sacco di soldi e non giocano mai, sarà anche difficile piazzarli, come Pastore ad esempio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5 Mattino - Sport e News)

84 giorni di lavoro. Bilanci e consuntivi sul lavoro di Pinto mi sembrano molto prematuri. Lo lascerei lavorare e poi, come tutti, verrà valutato per quello che farà. Anche alla fine di questa stagione, che ricordiamo è “sua” per metà (MARCO JURIC, Retesport, 104.2)

Fonseca d'ora in avanti privilegerà l'Europa League a discapito del campionato, credo i giallorossi a pieno organico possono giocarsela in Europa. Stadio? Non è esclusa una collaborazione con la Lazio per ristrutturare l'Olimpico, è un'alternativa (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5 Mattino - Sport e News)

Quando arriva una nuova proprietà, è inevitabile che ci siano nel primo anno degli smottamenti dirigenziali e dei cambiamenti. So che i Friedkin vogliono intervenire anche sul settore della comunicazione. Sinceramente dopo 7 mesi non capisco perché non abbiano ancora parlato pubblicamente, in conferenza stampa o anche al canale tv della società. Lo trovo onestamente anomalo. Le correnti nella Roma ci sono sempre state: prima non si raccontava, oggi si scrive. E' possibile che ci siano dei punti di vista diversi, soprattutto dopo l'arrivo di Pinto. Mi sorprenderebbe l'addio di Fienga a fine stagione (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

Gandini? Pure se arriva lui cambierebbe poco, tra l'altro se ne andò proprio perché c'erano troppe correnti nella Roma. Figurarsi se tornasse ora... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha troppi problemi, specialmente con le grandi. La vedo dura arrivare in fondo all'Europa League, dovrebbe vincere 5 "big match". (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5 Mattino - Sport e News)

Da qualche giorno la stampa si è risvegliata nei confronti di questa società. La Roma ha due protagonisti nel suo staff dirigenziale: come accadde per Baldissoni quando arrivò Fienga, ci fu la fine di uno e l'inizio di un altro. Ora c'è la fine di Fienga e l'inizio di Pinto, in queste fasi può uscire di tutto. Spero che questo porti ad avere una Roma con una sola faccia, e non con più correnti dentro. Mi piacerebbe conoscere con chiarezza quali sono i nomi della squadra di dirigenti che si occupano dell'area sportiva. Io in questa Roma non vedo la stessa chiarezza e divisione dei compiti (STEFANO PICCHERI, Retesport, 104.2)

Se Fienga deve andar via perché fautore della linea italiana, in favore di quella dei software di Tiago Pinto, allora sei preoccupato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)