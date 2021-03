Niente punto di Verona: il Coni respinge il ricorso. Rinvio Juve-Napoli, Fienga replica alla Lega: «Risposta più ridicola della decisione»

Alla fine la Roma resta in mano con un pugno di mosche. Il Coni dice 'no' e i punti in classifica restano 50. Il Collegio di Garanzia ha respinto infatti il ricorso del club giallorosso per lo 0-3 a tavolino di Verona. All'udienza di oggi al Foro Italico c'era anche il CEO Guido Fienga, che sul caso Juve-Napoli ha risposto per le rime alla Lega di A. Ieri da via Rosellini è partita una lettera di risposta alla missiva della Roma, firmata peraltro dallo stesso Fienga, riguardo lo spostamento al 7 aprile del recupero della sfida tra bianconeri e azzurri. La replica del dirigente giallorosso è stata sibillina: «Una risposta che non voglio commentare perché è più ridicola della decisione».

Intanto la Roma è tornata ad allenarsi dopo il ko di Parma. Sconfitta che interrompe il bel percorso con le 'piccole' e che obbliga al riscatto già giovedì prossimo, quando a Kiev i giallorossi si giocheranno il passaggio del turno in Europa League. Fa ancora discutere il futuro di Fonseca: il suo agente ha ricevuto delle offerte (anche dall'Italia), ma il tecnico preferirebbe restare a Roma. Intanto la Roma Primavera si riprende il primo posto in campionato grazie al successo per 1-0 sul Bologna.

