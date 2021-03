FOCOLARI: "Stupito dalle dichiarazioni di Fonseca" - AGRESTI: "La Roma si sente nell'occhio del ciclone" - JURIC: "Ko pesante, ma niente drammi"

Il ko contro il Parma scatena i giudizi sulla Roma e su Fonseca lungo le frequenze radiofoniche. "Sconfitta pesante, ma no drammi", dice Marco Juric. "La Roma ha giocato una partita sottotono, su questo non ci sono dubbi. Dzeko è stato deludente ieri", sostiene Roberto Pruzzo.

Furio Focolari, invece, commenta le parole di Fonseca: "Sono stupito dalle sue dichiarazioni". "Ma non ha torto, la Roma si sente nell’occhio del ciclone", risponde Stefano Agresti.

Secondo me Fonseca non ha torto sulla giornata di ieri. Il rigore su Pellegrini per me non c’è, ma non c’è neanche quello per il Parma. Io non credo che ci sia un complotto arbitrale contro la Roma, io credo che gli arbitri siano scarsi ma sbaglino in modo più o meno equo. Credo si sia creata una situazione in cui si fischiano talmente tanti rigori che poi quando non si danno allora si pensa male. La Roma credo si senta al centro del sistema: il 3-0 al Verona, la decisone della Lega che se ne frega dei giallorossi e sposta Juve-Napoli dando un clamoroso vantaggio al Napoli in vista di domenica prossima, poi la situazione dei rigori di ieri. La squadra giallorossa si sente nell’occhio del ciclone (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Si è lamentato a metà Fonseca. Perché ha detto che gli arbitri sono i migliori al mondo e poi ha detto che non usano il Var. O dice come stanno le cose secondo lui o così non ha senso. Ieri ci potevano essere i rigori della partita (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sconfitta pesante, ma no drammi. Sei squadre in sei punti, tutto può succedere e questo campionato ci ha dimostrato come tutte le squadre possono cadere contro chiunque. Certo è che bisogna iniziare a vincere gli scontri diretti se non si fa filotto con le piccole. Scegliere una competizione? Sarebbe suicida (MARCO JURIC, Retesport, 104.2)

Sarebbe stato più efficace concentrarsi solo sull’utilizzo del Var invece che puntare il dito sui rigori ridicoli assegnati alle altre squadre (MASSIMILIANO MAGNI, Retesport, 104.2)

Sono stupito dalle dichiarazioni di Fonseca. Non trovo riscontro in quello che ha detto. Lui parla di 6-7 punti in più agli altri e quindi 6-7 punti i meno alla Roma. Io non credo che la Roma dovrebbe avere oggi 57 punti, non è quello che ci ha detto il campionato oggi. Io penso che il rigore di Ibanez sia netto, ma forse c’era anche quello su Pellegrini. Non è vero che gli arbitri non rivedono al Var, ma se il Var non ti chiama è perché ritiene che non sia giusto intervenire. La Roma è svantaggiata dalla partita di domenica visto che giovedì va in Ucraina (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Si dovrebbe dare una regolata a questo campionato su chi deve giocare e quando deve giocare. Un allenatore nell’ambito di una preparazione della partita ragiona in modo diverso. Io non credo ai complotti anti-romanisti. Le vicende della partita non mi sono sembrate clamorosi. La Roma era lenta di gamba e di testa, e si è scontrata contro la voglia e la freschezza da parte del Parma. Questi sono stati gli elementi che sono balzati all’occhio subito e sono proseguiti fino alla fine della partita. Poi sui rigori si potrebbe star a discutere in tutte le partite. Prova sottotono della sua squadra (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha pagato la fatica di Europa League. Io me l’aspettavo un calo di tensione, perché le coppe ti tolgono tanta energia. Dell’arbitro ne ha parlato Fonseca, io non voglio dare alibi, però il rigore dato al Parma mi sembra molto generoso, Pellè cade in modo plateale. Il Var andrebbe utilizzato meglio. Sui singoli: da Dzeko mi aspettavo qualcosa in più, non è stato lucido e reattivo come altre volte, forse perché è stato fermo diverso tempo. Pedro si è andato un po’ spegnendo nel corso della partita. Pellegrini-Villar? Anche io vorrei tutti giocatori tecnici, ma non si può giocare senza un centrocampista che protegga un po’ la difesa. Pellegrini tatticamente non è disciplinato, gli piace andare avanti ed inserirsi, Villar è simile a lui, è attratto dal pallone, serviva uno come Cristante o Diawara per equilibrare la coppia (GIUSEPPE GIANNINI, Retesport, 104.2)

La Roma ha fatto bene ad inviare la lettera alla Lega. Al di là dei risultati che si potranno ottenere, è giusto far sentire ai tifosi che la società è presente. Abbiamo criticato per anni Pallotta per aver fatto disamorare la gente ignorando le esigenze dei tifosi, fanno bene i Friedkin a portare avanti delle rivendicazioni che sono quelle di tutti i romanisti (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Il piazzamento per la Champions si giocherà fino all’ultima di campionato. Per il quarto posto oltre alla Roma ci sono anche altre squadre, vedi Atalanta, Napoli e Lazio eventualmente anche. Io spero che Fonseca non pensi che ci sia un complotto sulla Roma. La Roma è stata penalizzata dal suo allenatore che non è stato capace di battere il Parma ed è stata penalizzata dalla squadra che passeggiava. Invece che parlare di rigori mettesse a posto la difesa, il centrocampo e l’attacco. Atteggiamento poco incisivo della squadra (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per il quarto posto si lotterà sempre fino alla fine del campionato. Le squadre che giocano in Europa League, vedi Roma e Milan, ieri hanno steccato entrambe. Sarà lunga e il quarto posto è aperto ancora. Gli episodi spesso fanno la differenza. La Roma ha giocato una partita sottotono, su questo non ci sono dubbi. Mancavano giocatori fondamentali: hanno tolto a Fonseca Smalling, Verertout e Mkhitaryan nel momento cruciale della stagione. La difesa ha preso l’imbarcata, il centrocampo non girava e davanti non avevi nessuna opzione. Ognuno tira l’acqua al proprio mulino sugli episodi, ma ogni partita può fare la differenza. Dzeko è stato deludente ieri, è evidente che non è in condizione ottimale ma ieri ti serviva tenere botta in maniera differente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La sconfitta della Roma è pesante e importante. L’Atalanta ha scavalcato la squadra di Fonseca e il Napoli ha raggiunto i giallorossi. Il Parma non vinceva da 17 giornate e non so quanto la sconfitta possa precludere il quarto posto. Il mister ha detto “io non cerco alibi”, però lui inconsciamente non comprende che questi alibi li crea alla squadra. Uno lo ha creato prima della gara, perché in conferenza stampa ha ripetuto dieci volte che i giocatori erano stanchi. Il difetto di Fonseca è questo, nel momento in cui va al massimo arriva qualcosa che lo frena (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)