PARMA-ROMA: le pagelle. KUMBULLA "Appiedato" 4 - VILLAR "Smanioso" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Piccolo, grande, errore. La prima sconfitta della Roma con una delle squadre che siede nella parte destra della classifica rimescola posizioni e sensazioni nella maratona per il 4° posto.

Kumbulla resta appiedato ed è il peggiore, dopo lui lo sfumato El Shaarawy e l'astruso Pedro. Raccolgono la sufficienza soltanto Pau Lopez e Spinazzola.

PAU LOPEZ 6 - Su Man deve soltanto chinarsi e pregare. Richiesta accolta, sul resto servirebbe l'intervento diretto di entità superiori.

MANCINI 5,5 - Colpito dalle schegge che provocano gli altri. Ma resta ferito anche lui.

IBANEZ 5 - Spellato. Perde il duello aereo col gigantesco avversario e poi, costretto a rincorre, interviene ai confini del regolamento. Da lì, peggiora.

KUMBULLA 4 - Appiedato. Martoriato da Man che, rispetto a lui, pare muoversi su rotaie. DAL 60' CRISTANTE 6 - Scampa ai duelli in campo aperto, facendosi rimpiangere per le traiettorie spezza-linee che porta nell'ultima mezz'ora.

PERES 5 - Nella poltiglia dell'area avversaria, la miglior palla rotola sui suoi piedi. A conferma che la ruota sembrava girare in senso opposto alle preferenze romaniste. DAL 60' REYNOLDS 6 - Si presenta con educazione.

VILLAR 5 - La pazienza che richiedeva lo svolgimento della partita si scontra con la sua smania di risalire le gerarchie del tecnico. DAL 79' DIAWARA SV - Senza tempo e possibilità di riallacciare i cavi.

PELLEGRINI 5 - S'aggroviglia in imprecisioni tecniche che ne logorano la prestazione. DAL 79' MAYORAL 5,5 - Prova ad allentare il nodo difensivo del Parma. In parte ci riesce ma sarebbe servito un colpo di cesoia.

SPINAZZOLA 6 - Le ripetute convergenze verso il centro di El Shaarawy ne testano la resistenza psicologica. Comunque si rimbocca le maniche portando almeno a termine il compito personale.

PEDRO 4,5 - Le buone intenzioni finiscono per rivoltarglisi contro tra scelte ed esecuzioni tecniche astruse. DAL 60' PEREZ 5,5 - Si prende il merito di far tuffare Sepe ma anche il demerito di un paio di guasti tecnici che aprono il campo alle ripartenze del Parma.

EL SHAARAWY 4,5 - Le scelte del primo tempo infastidiscono più chi lo segue, come Spinazzola, di chi dovrebbe contrastarlo. Sfuma progressivamente dalla trama della partita.

DZEKO 5,5 - S'arrangia con quel che ha. Ma è troppo poco, fino al pallone del recupero.

FONSECA 5,5 - In una partita che si presentava come una riproduzione del prato fiorito, ex campo minato (beato chi non la capirà, nda), il primo tasto premuto dalla squadra è su una mina. Prova a rimescolare quel che gli resta a disposizione senza ottenere molto in cambio.

@MirkoBussi