Rinvio Juventus-Napoli, la lettera integrale della Lega alla Roma: "Decisione frutto dell’applicazione delle regole attualmente vigenti"

Nell'articolo pubblicato dall'edizione online del quotidiano, viene riportata la lettera integrale con cui la Lega di Serie A ha risposto alla Roma. Una risposta che, in giornata, Guido Fienga ha descritto come "più ridicola della decisione di rinviare Juventus-Napoli". Ecco il testo integrale:

"Nel girarmi la richiesta delle società Juventus e Napoli, l’Ufficio competizioni, d’intesa con l’Amministratore Delegato, mi ha segnalato: - che lo Statuto Regolamento prevede (articolo 29) due tipologie di rinvio delle gare: una legata esclusivamente agli impegni dei club nelle competizioni Uefa (comma 3), ed un’altra svincolata dagli impegni Uefa; - che per la prima tipologia (impegno Uefa, comma 3) il rinvio deve essere disposto nell’ambito dei criteri fissati dal CdL di stagione sportiva in stagione sportiva e su richiesta del Club interessato da presentarsi almeno 15 giorni prima del dì della gara da differire/anticipare (comma 4); - che per la seconda tipologia (istanza generica, comma 2) non c’è il termine di 15 giorni (applicato solo alla tipologia del comma 3) e non è prevista dai nostri regolamenti la necessità di “idonee motivazioni di interesse sportivo”; - che per questa seconda tipologia la prassi operativa della struttura di Lega ha assunto come discrimine (a favore della concessione del rinvio) la sussistenza o meno dell’accordo tra i due club interessati alla gara; - che l’attuale Statuto Regolamento della Lega in particolare, e le Carte Federali in generale, non prevedono elementi motivazionali basati sui calendari individuali dei club. Le predette indicazioni hanno determinato il rinvio della gara in questione come da comunicato ufficiale n. 219 del 12 marzo 2021 che è il frutto dell’applicazione delle regole attualmente vigenti, e delle prassi fino ad oggi seguite dalla struttura organizzativa della Lega, le quali, esse sole, garantiscono l’imparzialità dell’azione organizzativa, al di là – comunque – dell’irreclamabilità delle decisioni in materia di calendari (comma 2). Milano, 14 marzo 2021 Via mail Pagina 002 / 002 Ci duole, per questo, leggere che la “decisione ... appare essere stata assunta con il solo intento di fornire un ingiusto (quanto pacifico) vantaggio alla SSC Napoli a discapito della AS Roma con evidente condizionamento del regolare esito del Campionato".

(repubblica.it)