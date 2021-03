I VOTI DEGLI ALTRI - Pau Lopez "senza errori", Pedro "scomparso", Dzeko "fuori forma"

LAROMA24.IT - Giornata da dimenticare per la Roma di Fonseca, costretta a uscire sconfitta per 2-0 dal campo del Parma. I giallorossi arrivavano sulle onde dell'entusiasmo dopo la netta vittoria per 3-0 inflitta allo Shakhtar Donetsk nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, ma il tecnico portoghese lamentava stanchezza all'interno della propria rosa. Stanchezza che poi si è rivelata micidiale nella gara di domani. Giocatori a rilento, che non hanno mai trovato il guizzo giusto per impensierire davvero Sepe. Uno dei pochi che si salvano in campo è Pau Lopez, che riesce ad evitare un passivo maggiore. Giornata storta per Ibanez, che causa un dubbio rigore che pperò chiude la partita. A centrocampo non brilla Pellegrini, come non sembrano mai scendere in campo Pedro e Dzeko ancora fuori forma.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 6

Mancini 5

Ibanez 4,7

Kumbulla 4,2

Bruno Peres 4,7

Pellegrini 5,2

Villar 5

Spinazzola 5,7

Pedro 4,7

El Shaarawy 5,3

Dzeko 5

Cristante 5,7

Carles Perez 6

Reynolds 5,3

Diawara sv

Mayoral sv

Fonseca 5

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 6

Mancini 4

Ibanez 4,5

Kumbulla 4

Bruno Peres 5

Pellegrini 5

Villar 5

Spinazzola 6

Pedro 4,5

El Shaarawy 5,5

Dzeko 5

Cristante 5,5

Carles Perez 6

Reynolds sv

Diawara sv

Mayoral sv

Fonseca 5

IL TEMPO

Pau Lopez 6

Mancini 5,5

Ibanez 4

Kumbulla 4

Bruno Peres 4

Pellegrini 5

Villar 5

Spinazzola 5

Pedro 5

El Shaarawy 5

Dzeko 4

Cristante 5

Carles Perez 5,5

Reynolds 5

Diawara sv

Mayoral sv

Fonseca 5

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 5.5

Mancini 4.5

Ibanez 5

Kumbulla 4

Bruno Peres 5

Pellegrini 5

Villar 5

Spinazzola 5

Pedro 4.5

El Shaarawy 5.5

Dzeko 5

Cristante 6

Carles Perez 6

Reynolds 5,5

Diawara sv

Mayoral sv

Fonseca 5

GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6.5

Mancini 5

Ibanez 5

Kumbulla 5

Peres 5.5

Pellegrini 6

Villar 5.5

Spinazzola 6.5

Pedro 5

El Shaarawy 5.5

Dzeko 5

Reynolds 5.5

Mayoral sv

Diawara sv

Cristante 6

Perez 6.5

Fonseca 5

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 6

Mancini 6

Ibanez 5

Kumbulla 4

Peres 4.5

Pellegrini 5.5

Villar 5

Spinazzola 5.5

Pedro 4.5

El Shaarawy 5

Dzeko 5.5

Reynolds 5

Mayoral sv

Diawara sv

Cristante 6

Perez 6

Fonseca 5

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Mancini 4.5

Ibanez 5

Kumbulla 4.5

Peres 5

Pellegrini 5

Villar 5

Spinazzola 6

Pedro 5

El Shaarawy 5.5

Dzeko 5

Reynolds 5.5

Mayoral sv

Diawara sv

Cristante 5.5

Perez 6

Fonseca 5

IL ROMANISTA

Pau Lopez 6

Mancini 6

Ibanez 5

Kumbulla 4,5

Bruno Peres 4,5

Pellegrini 5,5

Villar 5

Spinazzola 6

Pedro 5

El Shaarawy 5,5

Dzeko 5,5

Cristante 6

Carles Perez 6

Reynolds 5,5

Diawara sv

Mayoral sv

Fonseca 5