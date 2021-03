Calciomercato Roma, Betis su Bruno Peres: colloqui in corso

In scadenza con la Roma il prossimo giugno e senza finora segnali di una proposta di rinnovo contrattuale, su Bruno Peres iniziano a circolare indiscrezioni circa l'interesse del Real Betis.

Il club spagnolo, secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, sarebbe alla ricerca di un terzino destro e di un difensore centrale. Per aggiungere una pedina sulla corsia destra, il nome è proprio quello del brasiliano con cui sarebbero già in corso dei colloqui.





#RealBetis are looking in #SerieA a new right fullback and centre back. Talks ongoing with the free agents Bruno #Peres (ASRoma) and Nicolas #NKoulou (Torino). #transfers #Betis

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 14, 2021