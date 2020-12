Vigilia di CKSA Sofia-Roma. Fonseca: "Maresca? È tutto passato, sono concentrato solo sulla partita di domani". Mayoral: "La squadra sta facendo bene"

La Roma si prepara a scendere in campo domani alle 18:55 contro il CSKA Sofia nell'ultima giornata del girone di Europa League. I giallorossi sono già certi della qualificazione e del primo posto nel girone, per questo motivo Fonseca ha scelto di non convocare per la trasferta in Bulgaria alcuni big come Dzeko, Mkhitaryan, Spinazzola, Mirante, Ibanez e Cristante.

Nella giornata di oggi il tecnico portoghese ha tenuto inoltre la consueta conferenza stampa, in cui tra le altre cose ha parlato del caso che ha coinvolto Lorenzo Pellegrini: Queste le sue parole: "È importante quello che so e che il giocatore sa: ha fatto una bellissima partita col Sassuolo. Poi deve rimanere concentrato e lavorare come normalmente fa. Le altre cose non sono importanti per il nostro lavoro. Deve rimanere concentrato per lavorare e giocare bene come sta facendo. Poi voglio aggiungere che tutte le critiche sono possibili, ma per me sono difficili da capire verso un giocatore romanista come lui, che dà sempre tutto per la squadra, che vive la Roma in un modo diverso, è un esempio e uno dei capitani. Non c'è la sensibilità per capire quanto lavora e ama la Roma".

