“ChristmAS Roma – Illuminiamo la città”, l'iniziativa della Roma: alberi di Natale in 4 piazze della città (VIDEO)

La Roma, tramite la fondazione Roma Cares, anche per le festività natalizie cercherà di restare vicina ai suoi tifosi. Il club giallorosso ha infatti lanciato il progetto “ChristmAS Roma – Illuminiamo la città”, come annunciato sul sito ufficiale e promosso via social dai calciatori della prima squadra e dalle giocatrici della Roma Femminile:

Sarà un Natale a tinte giallorosse per quattro piazze della Capitale. Il progetto “ChristmAS Roma – Illuminiamo la città” porterà infatti il Club a rimanere simbolicamente vicino ai propri tifosi anche durante le festività, allestendo a tema natalizio quattro alberi in altrettante zone della città. La prima location scelta è quella di Piazza S. Maria Liberatrice, nel quartiere di Testaccio, da sempre cuore pulsante del mondo giallorosso. L’iniziativa si pone in naturale continuazione alle attività che la Fondazione Roma Cares, in collaborazione con il Comune di Roma, sviluppa sul territorio capitolino per supportare la comunità locale

Le altre piazze individuate sono state scelte con l’obiettivo di agire su diversi quadranti della città:

• VIII Municipio – Piazza Caduti della Montagnola

• XIII Municipio – Piazza Ormea

• X Municipio – Piazza S. Leonardo da Porto Maurizio

In ciascuna di queste, a partire dal 9 dicembre e fino al 7 gennaio, sarà allestito un albero natalizio “inconsueto”: gli alberi del ChristmAS Roma saranno infatti delle magnolie, illuminate e addobbate per accendere le piazze di giallorosso.

Al fine di rendere l’operazione completamente sostenibile, grazie anche al supporto e alla consulenza del WWF, sono state scelte delle piante che fossero adatte al clima di Roma e soprattutto che, al termine dell’operazione, potessero continuare il proprio ciclo vitale all’interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

Romolo e lo staff di Roma Cares saranno presenti nelle piazze per vivere, all’interno di 8 giornate già designate, dei momenti di spensieratezza dispensando sorrisi, sorprese ai passanti e regali ai piccoli tifosi giallorossi.

In aggiunta, sempre a partire dal giorno 9, sarà attivo anche il nuovo concorso online “ChristmAS Roma – Scratch e Win” con cui i tifosi avranno la possibilità di aggiudicarsi in modalità Instant Win numerosi premi messi a disposizione dal Club e da alcuni dei suoi partner: Qatar Airways, Tiscali, La Molisana, Wetaxi, Ecooltra, Sparco e Why Sport. I più fortunati potranno scartare un regalo sotto uno degli alberi giallorossi!

Di seguito le giornate in cui lo staff di Roma Cares e Romolo saeranno presenti in ciascuna piazza:



Piazza Santa Maria Liberatrice / Piazza Caduti della Montagnola / Piazza S. Leonardo da Porto Maurizio: 12-13-19-20 dicembre + 2-3 gennaio dalle 10.00 alle 14.00 o 9 e 23 dicembre dalle 14.30 alle 18.30

Piazza Ormea: 14-19-21-28 dicembre + 2 e 4 gennaio dalle 10.00 alle 14.00, 9 e 23 dicembre dalle 14.30 alle 18.30

(asroma.com)

