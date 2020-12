Finalmente riecco Smalling

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Riecco Smalling. Dopo l’allenamento di rifinitura di sabato scorso svolto insieme ai compagni di squadra anche ieri, giorno della ripresa degli allenamenti, il difensore centrale ha partecipato alla seduta di lavoro in gruppo, mettendosi definitivamente alle spalle l’infiammazione al ginocchio. L’inglese si era fermato dopo la partita in casa del Genoa, disputata l’8 novembre: a seguito del match di Marassi il classe 1989 aveva avvertito nuovamente dolore al ginocchio sinistro, una problematica che lo aveva già costretto a saltare due gare di campionato ed una di Europa League subito dopo il suo «ritorno» a Roma.

A seguito dell’estenuante, e quasi saltata, trattativa portata avanti dai giallorossi con il Manchester United il difensore si era infatti infortunato in allenamento, subendo una lieve distorsione. Una problematica da cui evidentemente non si era mai del tutto ripreso al 100% vista la necessità di uno stop di quasi un mese. Ora Smalling è di nuovo a disposizione di Fonseca, che soltanto in giornata prenderà una decisione sull’eventuale convocazione di uno dei pilastri della formazione per la sfida di domani contro il Cska Sofia (rientro in Italia subito dopo il match), partita priva di qualsiasi significato dopo il successo contro lo Young Boys e il primo posto matematico.

Ieri il tecnico portoghese non ha svolto alcuna prova tattica, rimandando tutto alla rifinitura odierna: i dubbi riguardano soprattutto chi completerà il pacchetto arretrato con Fazio e Juan Jesus e chi agirà sulla trequarti, anche in previsione della gara di Bologna, dove Carles Perez sarà chiamato a sostituire Pedro. L’esterno offensivo arrivato a gennaio dal Barcellona è l’unica alternativa nel ruolo, visto che resta in dubbio Pellegrini, alle prese con i postumi del problema alla caviglia causato dal fallo di Obiang. Per completare l’undici titolare in Bulgaria - dopo pranzo la partenza per Sofia, alle 17.45 la conferenza - sperano in una maglia i giovani Milanese, Tripi, Bove e Ciervo, con gli ultimi due che non hanno ancora esordito con la prima squadra.

Intanto Mancini, Veretout e Santon hanno svolto un allenamento personalizzato: gli ultimi due sono pronti per il rientro con il gruppo. Ieri è arrivato poi il comunicato del giudice sportivo, che ha deciso di squalificare per una giornata Pedro e Fonseca, al quale è stata anche comminata un’ammenda da 10mila euro poiché «al termine del primo tempo, mentre i calciatori titolari lasciavano il terreno di gioco, si avvicinava al Direttore di gara con fare aggressivo proferendo parole irrispettose». In panchina contro il Bologna ci sarà il suo vice Nuno Campos.