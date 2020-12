Conferenza stampa, FONSECA: "Pellegrini? Sarà pronto per Bologna, è un esempio e ama la Roma. Pedro e Milanese dal 1'" - MAYORAL: "Posso giocare sia prima che seconda punta" (VIDEO)

Senza alcuni big, lasciati a riposo, Veretout, Mancini e Pellegrini ai box, la Roma, già qualificata ai sedicesimi da prima del girone, affronta domani in trasferta il CSKA Sofia nell'ultimo turno della fase a gironi di Europa League. Alla vigilia, come di consueto, è intervenuto il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca. Al suo fianco l'attaccante Borja Mayoral.

L'intervento di Fonseca:

È normale che un giocatore come Pellegrini romano e romanista venga criticato? Pensa di recuperarlo per Bologna?

"Ho fiducia che sarà pronto per giocare a Bologna. È importante quello che so e che il giocatore sa: ha fatto una bellissima partita col Sassuolo. Sa, perché ho parlato con lui, di aver fatto una bellissima partita col Sassuolo. Poi deve rimanere concentrato come normalmente fa. Le altre cose non sono importanti per il nostro lavoro. Deve rimanere concentrato per lavorare e giocare bene come sta facendo. Poi voglio aggiungere che tutte le critiche sono possibili, ma per me sono difficili da capire verso un giocatore romanista come lui, che dà sempre tutto per la squadra, che vive la Roma in un modo diverso, è un esempio e uno dei capitani. Non c'è la sensibilità per capire quanto lavora e ama per la Roma".

Da quando esiste l'Europa League la Roma è l'unica squadra che da non ha giocato lunedì, perché? Siete voi a non chiedere il posticipo o la Lega non lo concede?

"Non voglio cercare scuse, ma per me è una questione di sensibilità. Per me è difficile capire perché le squadre che stanno giocando l'Europa League non vengono protette, giocando giovedì poi non si può giocare di domenica. È difficile capire Fiorentina-Sampdoria di lunedì. Giocando domani, torneremo tardi e non giocheremo lunedì. Con questa intensità è difficile recuperare le energie. Serve più attenzione per le squadre che giocano in Europa League".

È l'occasione per vedere qualche giovane?

"Sì, domani giocherà Milanese. È anche un'opportunità per i giocatori per migliorare le condizioni fisiche, è il caso di Smalling e Diawara. È anche l'opportunità per vedere i giocatori della Primavera".

Sul CSKA Sofia...

"Abbiamo visto giocare le partite col nuovo allenatore. La squadra sta meglio, difende meglio, questo allenatore sta facendo un buon lavoro e ovviamente ha bisogno di tempo, ma si vede che è una squadra diversa".

Pedro?

"Pedro giocherà domani, visto che non giocherà domenica. È un grande esempio, ha un entusiasmo grande in allenamento. Non è facile essere un giocatore che ha vinto tanto e avere una motivazione così".

L'intervento di Mayoral:

Preferisci giocare prima o seconda punta?

"Preferisco giocare, mi sento a mio agio con entrambi i sistemi di gioco. In carriera ho giocato con diversi sistemi, al Levante giocavamo con due punte, al Real Madrid ero l'unica punta".

Visto lo stato di forma che stai attraversando, ti aspettavi di giocare titolare contro il Sassuolo?

"Personalmente spero sempre di partite titolare, affronto le partite con questo spirito e mentalità. Sono decisioni del mister, cerco di sfruttare le occasioni che mi dà il mister e di fare il massimo".