Zaniolo lavora a Trigoria: ecco il programma di recupero

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Prosegue il percorso parallelo di Nicolò Zaniolo rispetto al resto della squadra: il classe '99 continua ad allenarsi per recuperare dall'infortunio al crociato rimediato in Nazionale, osservando con grande impegno il programma assegnatogli dal professor Fink. Nicolò lavora 5 ore al giorno e presto dovrebbe tornare a correre. Lo aspetta Paulo Fonseca, così come Roberto Mancini.

VAI ALL'ARTICOLO INTEGRALE