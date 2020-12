Caso Diawara: la Roma ha depositato il ricorso al Coni

Punita con la sconfitta a tavolino contro il Verona dal Giudice sportivo e con sentenza confermata dalla Corte sportiva d'Appello per l'errore nell'inserimento di Diawara in lista, ora la Roma, come fa sapere su Twitter il giornalista del "Corriere dello Sport" Roberto Maida, ha depositato il ricorso al collegio arbitrale del Coni, terzo grado di giudizio per le questioni calcistiche. "Se venisse accolto il ricorso, ripartirebbe il procedimento dalla corte sportiva d’appello", aggiunge Maida.

Sul campo la gara, valida per la prima giornata di campionato, è terminata 0-0.