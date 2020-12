Conferenza stampa, Akrapovic: "Domani proveremo a giocare, il desiderio è segnare" - Antov: "Roma grande squadra, daremo il massimo"

Alla vigilia della gara di Europa League contro la Roma, qualificata ai sedicesimi come prima del girone, il neo allenatore del CSKA Sofia, Bruno Akrapovic, è intervenuto in conferenza stampa. "Ho visto la prima partita del CSKA contro la Roma, la squadra ha fatto una bella gara. Proveremo a giocare a calcio. Il mio grande desiderio è segnare un gol. In alcune posizioni abbiamo più giocatori, i ragazzi hanno giocato tante partite e alcuni hanno bisogno di una pausa", le sue dichiarazioni riportate dai media locali.

"Sono felice, ma cambieremo alcune cose per mantenere la squadra fresca. Se qualcuno non si sente bene, riposerà. Sappiamo quali sono i problemi di Keita. Non è un bene per i giocatori che non hanno ancora segnato. Ho pensato a come migliorare le cose", ha aggiunto.

Dopo il tecnico ha parlato anche il difensore, Valentin Antov: "Come per ogni partita speriamo di vincere. La Roma è una squadra molto grande. Nella gara di andata abbiamo conquistato un punto, speriamo almeno di ripeterci. Usciamo dal girone, diamo il massimo qualunque cosa accada. Siamo convinti che daremo il massimo".

