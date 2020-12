Vigilia di Bologna-Roma. Fonseca: "La coppia Dzeko-Mayoral dal 1'? Vediamo domani". Pellegrini, Veretout e Mirante sono tra i convocati

La Roma si prepara a scendere in campo domani alle 15 contro il Bologna in trasferta per la gara valida per l'undicesima giornata della Serie A 2020/2021. I giallorossi arrivano dalla trasferta di Sofia, ma alcuni big sono stati lasciati preventivamente a riposo per la partita di domani. Tornano nella lista dei convocati Pellegrini, Veretout e Mirante. Ancora assenti Mancini, alle prese con un infortunio, e Pedro, che dovrà scontare una giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata contro il Sassuolo.

Nella giornata di oggi ha parlato in conferenza stampa anche il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, che ha risposto a una domanda in merito all'arbitraggio della gara di ieri sera, Sassuolo-Benevento, in cui due episodi identici avvenuti nella gara contro la Roma sono stati valutati diversamente. "Sapete che non mi piacciono gli alibi e non voglio cercali. Dico quello che ho detto dopo la partita: gli episodi parlano da soli, non ho dubbi. Ho la stessa opinione che avevo dopo la partita. La stessa situazione è stata trattata in modo totalmente diverso e penso che l'arbitro ieri non abbia sbagliato" sono state le sue parole.

